Стала известна причина смерти молодой девушки на пароме Tallink

Причина смерти найденного мертвым на том же пароме гражданина Финляндии еще выясняется, но у полиции нет оснований подозревать преступление, сказала Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

В воскресенье около трех часов ночи в Центр тревоги поступил вызов в Таллиннский порт на паром Tallink Silja Europa, где человек нашел в каюте мертвой свою 25-летнюю попутчицу. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Следующий вызов в Центр тревоги поступил около пяти утра. Еще один человек нашел в каюте труп своего 21-летнего друга. У него также отсутствуют следы насильственной смерти.

Находившийся на борту парома пассажир рассказал Postimees, что медики бригады скорой помощи пытались реанимировать молодого человека в коридоре, но, к сожалению, безуспешно.

По данным полиции, два инцидента между собой не связаны.

Руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёрд сказала, что умершие пассажиры все время были на борту и вечером или ночью они на берег не сходили.

«Если на борту погибают люди, в основном речь идет о пожилых. Два случая смерти кажутся совпадением и, видимо, не связаны между собой. Оба умерших молодых человека путешествовали в своих компаниях и, насколько известно, они не знали друг друга», - сказала Нёрд.

Судно Silja Europa прибыло в D-терминал Таллиннского порта в субботу около 22 часов вечера. Паром отплыл из Таллинна в Хельсинки в воскресенье в 12.30.