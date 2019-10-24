Стала известна причина смерти молодой девушки на пароме Tallink

Экспертиза установила, что на выходных на пришвартованном в Таллиннском порту круизном пароме Tallink молодая гражданка Финляндии умерла из-за возникших проблем со здоровьем.
Причина смерти найденного мертвым на том же пароме гражданина Финляндии еще выясняется, но у полиции нет оснований подозревать преступление, сказала Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
В воскресенье около трех часов ночи в Центр тревоги поступил вызов в Таллиннский порт на паром Tallink Silja Europa, где человек нашел в каюте мертвой свою 25-летнюю попутчицу. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.
Следующий вызов в Центр тревоги поступил около пяти утра. Еще один человек нашел в каюте труп своего 21-летнего друга. У него также отсутствуют следы насильственной смерти.
Находившийся на борту парома пассажир рассказал Postimees, что медики бригады скорой помощи пытались реанимировать молодого человека в коридоре, но, к сожалению, безуспешно.
По данным полиции, два инцидента между собой не связаны.
Руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёрд сказала, что умершие пассажиры все время были на борту и вечером или ночью они на берег не сходили.
«Если на борту погибают люди, в основном речь идет о пожилых. Два случая смерти кажутся совпадением и, видимо, не связаны между собой. Оба умерших молодых человека путешествовали в своих компаниях и, насколько известно, они не знали друг друга», - сказала Нёрд.
Судно Silja Europa прибыло в D-терминал Таллиннского порта в субботу около 22 часов вечера. Паром отплыл из Таллинна в Хельсинки в воскресенье в 12.30.
Silja Europa предлагает пассажирам мини-круиз. Пассажиры могут приобрести себе место в каюте, переночевать в Таллиннском порту на пароме и утром с 8 до 12 погулять по городу.