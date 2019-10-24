Крах, последствия которого дают о себе знать и по сей день

- В конце октября 1929 года фондовая биржа США рухнула на 10% за три дня
- Великая депрессия принесла с собой падение цен
- Выбраться из кризиса 2007-2009 годов помогла печать денег
29 октября 1929 года на американской фондовой бирже произошел обвал, уроки которого помогли вывести мировую экономику из последнего финансового кризиса, пишет Postimees.
Новый сезон популярного сериала Netflix "Острые козырьки" (Peaky Blinders) начинается с биржевого краха 1929 года. Главный герой, глава британской криминальной семьи Томми Шелби в исполнении Киллиана Мерфи узнает, что потерял большую часть своего состояния на бирже.
Большой крах фондового рынка в 1929 году начался в этот самый день 90 лет назад, когда цены на акции упали на 11 процентов. Этот день стали называть «Черным четвергом». Через четыре дня за ним последовал «Черный понедельник» (28 октября), а днем позже «Черный вторник» (29 октября), когда промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 12,8 и 11,7 процента соответственно.
Тот обвал фондового рынка девяностолетней давности стал крупнейшим в истории Соединенных Штатов, охватив Европу и остальной мир. С него началась продлившаяся 12 лет Великая депрессия.
"К весне 1930 года было ясно, что он не обойдет стороной и Эстонию. Одним из первых банков, попавших под него, был небольшой Diskonto Pank", - написал журналист Виллу Зирнаск в своей недавней книге «100 лет эстонскому банковскому делу и страхованию».
Тот биржевой крах и особенно последовавшая за ним Великая депрессия оставили в памяти человечества настолько глубокий след, что их влияние ощущается до сих пор.
В отличие от других развитых стран, которые понесли большие потери в Первой мировой войне, потери вмешавшихся в войну четыре года спустя Соединенных Штатов были намного меньше. Это дало экономике США прекрасный толчок на все следующее десятилетие.
"Рабочих мест было много, и зарплаты постоянно росли, - сказал известный финансовый журналист Карем Блюменталь. - В 1920-е годы не только пели джаз или танцевали чарльстон. Начался расцвет, который отдавался эхом оптимизма и уверенности. В Соединенных Штатах 1920-х годов промышленники и банкиры стали настоящими национальными героями, но увеличилось и благосостояние простых американцев».
Два пузыря
На пике оптимизма был и фондовый рынок, где люди не инвестировали на долгий срок, а скорее спекулировали, вкладываясь в некоторые акции. Однако, чтобы сделать вложение, они брали займы под ценные бумаги, и в итоге пузырь рос.
С лопания пузыря акций начались длившаяся почти четыре года продажа акций и сама депрессия. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 89 процентов в период с июня 1929 года по июль 1932 года. Для сравнения, во время последнего финансового кризиса между 9 октября 2007 года и 9 марта 2009 года промышленный индекс Доу-Джонса упал на 57 процентов.
Пузыри, которые предшествовали двум крахам, были разной величины: если в 20-е годы прошлого века цены на акции выросли в шесть раз, то во время предкризисного бума - всего вдвое.
В самые мрачные моменты финансового кризиса прошлого десятилетия Великую депрессию вспоминали очень часто, и статьи в прессе могли создать впечатление, будто нам снова предстоит вспахивать землю при помощи лошадей.
Во время финансового кризиса главой Центробанка США, то есть Федерального резерва, был Бен Бернанке - человек с академическим образованием, который как по заказу изучал Великую депрессию во время своей академической карьеры. Во время крупнейшего кризиса столетия наблюдалась не только высокая безработица: в течение десятилетия царила дефляция, т.е. падение цен. Между 1930 и 1939 годами цены в США падали в среднем на два процента в год.
Задолго до вступления в должность главы центробанка, в 2002 и 2003 годах, Бернанке сделал несколько важных докладов, в которых советовал центробанку в начале возможного экономического кризиса и дефляции покупать долгосрочные облигации и выпущенные государственными компаниями облигации с залоговым обеспечением недвижимостью. Это означает, что он думал о возможном кризисе и дефляции заранее. Кроме того, он выступил против нобелевского лауреата по экономике Милтона Фридмана, который просто предложил раздавать деньги людям ( т.н. «вертолетные деньги»).
Центробанк США действительно начал скупать долгосрочные облигации в ноябре 2010 года и продолжал делать это до конца 2013 года. После того, как в 2014 году цены на нефть рухнули, а европейская экономика все еще была очень хрупкой, печатать деньги вместе с центробанками всех стран еврозоны начал и Европейский центральный банк.
Влияние сохраняется до сих пор
Предостерегающий пример Великой депрессии почти столетней давности влияет и на сегодняшние решения: под занавес своего председательства глава ЕЦБ Марио Драги объявил о новом пакете мер для борьбы с замедлением экономики еврозоны, подразумевающем возобновление печати денег.
Сейчас, когда после самого большого краха столетия прошло 90 лет, а после второго по величине - 10 лет, снова все чаще заходит речь о кризисе сопоставимого масштаба.
В то же время, мир за это время очень изменился: мы гораздо лучше понимаем финансовые рынки и экономику, сами рынки стали глобальнее, а экономика - более разноплановой. Это создает не только новые возможности, но и новые буферы.
«Тогда доминировали коммунальные услуги, промышленные предприятия и железная дорога», - сказал порталу новостей MSN Money исполнительный директор инвестиционной компании Adams Funds Марк Стокле. Фонд Адамса был основан всего за несколько недель до краха 1929 года, но выжил и продолжает действовать. По сравнению с тремя отраслевыми группами того времени сейчас их насчитывается не менее дюжины, включая здравоохранение, финансовые услуги и информационные технологии. Например, почти сразу же, как только финансовый кризис достиг дна, Соединенные Штаты охватил сначала бум сланцевого газа, позднее - бум сланцевой нефти и чуть позже - бум стартапов.
В то время как печать денег рассматривается как угроза экономике, поскольку она увеличивает глобальную долговую нагрузку и искусственно повышает цены на активы, развитие информационных технологий, особенно робототехники и искусственного интеллекта, оживляет экономику.
"В 1930-е годы хуже всего была именно дефляция, которая приводила к тому, что у людей не было работы, они не могли покупать вещи; спрос уменьшался", - сказал в прошлогоднем интервью Postimees главный экономист SEB Grupp Йохан Явеус, который уверен, что мы находимся в начале длительного суперцикла.
"Хотя там много недостатков, развитие информационных технологий в долгосрочной перспективе дает человечеству возможность, которая в конечном итоге сделает экономику гораздо более продуктивной. Мы получаем больше продукции с меньшими затратами», - добавил Явеус.
Но, как уже говорилось, многие думают, что новый крах не за горами. Так или иначе, в середине прошлой недели президент США Дональд Трамп сказал, что Нью-Йоркская фондовая биржа обвалится подобно тому, что было в 1929 году, когда в следующем году президентом станет какой-нибудь "клоун" из демократов.