Крах, последствия которого дают о себе знать и по сей день

Задолго до вступления в должность главы центробанка, в 2002 и 2003 годах, Бернанке сделал несколько важных докладов, в которых советовал центробанку в начале возможного экономического кризиса и дефляции покупать долгосрочные облигации и выпущенные государственными компаниями облигации с залоговым обеспечением недвижимостью. Это означает, что он думал о возможном кризисе и дефляции заранее. Кроме того, он выступил против нобелевского лауреата по экономике Милтона Фридмана, который просто предложил раздавать деньги людям ( т.н. «вертолетные деньги»).

Центробанк США действительно начал скупать долгосрочные облигации в ноябре 2010 года и продолжал делать это до конца 2013 года. После того, как в 2014 году цены на нефть рухнули, а европейская экономика все еще была очень хрупкой, печатать деньги вместе с центробанками всех стран еврозоны начал и Европейский центральный банк.

Влияние сохраняется до сих пор

Предостерегающий пример Великой депрессии почти столетней давности влияет и на сегодняшние решения: под занавес своего председательства глава ЕЦБ Марио Драги объявил о новом пакете мер для борьбы с замедлением экономики еврозоны, подразумевающем возобновление печати денег.

Сейчас, когда после самого большого краха столетия прошло 90 лет, а после второго по величине - 10 лет, снова все чаще заходит речь о кризисе сопоставимого масштаба.

В то же время, мир за это время очень изменился: мы гораздо лучше понимаем финансовые рынки и экономику, сами рынки стали глобальнее, а экономика - более разноплановой. Это создает не только новые возможности, но и новые буферы.

«Тогда доминировали коммунальные услуги, промышленные предприятия и железная дорога», - сказал порталу новостей MSN Money исполнительный директор инвестиционной компании Adams Funds Марк Стокле. Фонд Адамса был основан всего за несколько недель до краха 1929 года, но выжил и продолжает действовать. По сравнению с тремя отраслевыми группами того времени сейчас их насчитывается не менее дюжины, включая здравоохранение, финансовые услуги и информационные технологии. Например, почти сразу же, как только финансовый кризис достиг дна, Соединенные Штаты охватил сначала бум сланцевого газа, позднее - бум сланцевой нефти и чуть позже - бум стартапов.

В то время как печать денег рассматривается как угроза экономике, поскольку она увеличивает глобальную долговую нагрузку и искусственно повышает цены на активы, развитие информационных технологий, особенно робототехники и искусственного интеллекта, оживляет экономику.

"В 1930-е годы хуже всего была именно дефляция, которая приводила к тому, что у людей не было работы, они не могли покупать вещи; спрос уменьшался", - сказал в прошлогоднем интервью Postimees главный экономист SEB Grupp Йохан Явеус, который уверен, что мы находимся в начале длительного суперцикла.

"Хотя там много недостатков, развитие информационных технологий в долгосрочной перспективе дает человечеству возможность, которая в конечном итоге сделает экономику гораздо более продуктивной. Мы получаем больше продукции с меньшими затратами», - добавил Явеус.