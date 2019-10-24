Керт Кинго останется без гигантской денежной компенсации

В соответствии с законом компенсацию получают министры, которые были освобождены от должности из-за отставки правительства, недоверия министру или по предложению премьер-министра. Те, кто после освобождения от должности возвращаются в Рийгикогу, не получают никакой компенсации.

Таким образом, Кинго останется без компенсации, потому что она подала прошение об отставке сама и после ухода с министерского поста вернется в Рийгикогу. Тем не менее, Кинго еще получит зарплату за октябрь и отпускные. Точная сумма станет известна, когда президент удовлетворит заявление об отставке.

С 1 апреля зарплата министров выросла до 5 243 евро, и, таким образом, шестимесячная зарплата составила бы 31 458 евро.