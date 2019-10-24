Суд в Бангладеш приговорил к смерти 16 человек за сожжение заживо студентки. ФОТО: SAZZAD HOSSAIN/AFP

Суд в Бангладеш приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летней Нусрат Джахан Рафи, которая жаловалась в полицию на сексуальные домогательства со стороны директора. Среди осужденных - сам директор, две одноклассницы Нусрат и двое местных руководителей отделения правящей партии.

В апреле ученицу религиозного медресе облили керосином и подожгли на крыше школы. За несколько дней до этого она написала заявление в полицию, пожаловавшись на домогательства со стороны директора.

Жестокое убийство, совершенное в маленьком городке Фени в 160 км от столицы, потрясло всю страну. По Бангладеш прокатилась волна демонстраций с требованием правосудия.

Судебный процесс над 16 обвиняемыми прошел в быстром темпе, хотя обычно подобные суды длятся годами. Прокурор Хафез Ахмед назвал это свидетельством того, что в Бангладеш «убийство никому не сойдет с рук».

Адвокаты приговоренных к смерти пообещали подать апелляцию.

Следствие по делу о гибели Нусрат Джахан Рафи вскрыло целый заговор с участием нескольких могущественных мужчин и одноклассниц девушки.

Их целью было заставить ее замолчать.

Трое учителей медресе, в том числе директор Сирадж Уд Дула, и двое руководителей местного отделения правящей партии «Лига Авами» были среди тех, кого суд признал виновными в убийстве.

Полиция утверждает, что директор, которого задержала полиция после заявления Нусрат, отдал приказ расправиться с ученицей, пока находился в тюремной камере.

Как выяснилось, несколько полицейских тоже сотрудничали с этими людьми и помогали им, распространяя ложные сведения о том, что Нусрат покончила с собой, а не была убита. Этих полицейских не было на скамье подсудимых.

Семья Нусрат находится под защитой полиции, сообщает местная пресса. В марте, когда их дочь рассказала родным о домогательствах директора школы, они поддержали ее решение заявить в полицию.

Родственники приветствовали вердикт суда и попросили привести приговор в исполнение как можно скорее.

В Бангладеш смертная казнь осуществляется через повешение.

Гнев, слезы и сражение за справедливость

Акбар Хоссейн, корреспондент Бенгальской службы Би-би-си, Фени

Когда судья объявил приговор, несколько подсудимых разразились рыданиями. Другие начали выкрикивать в зал: «Нас засудили, это несправедливо».

Но в Бангладеш чаще именно женщины и девушки, такие как Нусрат, сталкиваются с несправедливостью правоохранительной системы.

Сексуальные домогательства в учебных учреждениях страны - и даже в религиозных школах - широко распространенное явление. А те, кто отваживается говорить о них открыто, платят высокую цену.

Что произошло с ученицей медресе?

6 апреля 2019 года Нусрат позвали выйти на крышу школы. За 11 дней до этого она подала в полицию заявление на директора, сообщив, что он неоднократно вызывал ее в свой кабинет и трогал ее в непозволительной манере.

На крыше школы Нусрат окружили несколько человек - четверо или пятеро - в чадрах. Они потребовали, чтобы она забрала свою жалобу из полиции.

Когда она отказалась, они облили ее керосином и подожгли.

По данным следствия, убийцы надеялись, что это будет выглядеть как самоубийство. Однако Нусрат смогла убежать и даже добралась домой.

Понимая, что вряд ли выживет, девушка попросила своего брата записать на мобильный телефон ее заявление.

«Учитель трогал меня. Я буду бороться против таких преступлений до последнего вздоха», - сказала она, назвав имена тех, кто напал на нее на крыше школы.

Нусрат получила ожоги 80% поверхности тела.

Она умерла спустя четыре дня, 10 апреля.

Харассмент в исламской стране

Сообщения о сексуальных домогательствах в Бангладеш никого не удивляют: по данным правозащитной организации ActionAid, 80% женщин, работающих в швейной индустрии - это ведущая отрасль экономики страны, - пережили сами или видели сексуальное насилие на работе.

Однако говорить об этом во всеуслышание не принято: это просто опасно. Жертв насилия и харассмента зачастую подвергают осуждению и травле в собственных общинах, преследуют - в интернете и реальной жизни, - и зачастую избивают.

Поступок Нусрат был крайне необычен - она пошла в полицию. В участке ее заявление сняли на мобильный телефон, и впоследствии запись попала в СМИ.

Но после гибели Нусрат в апреле на улицы вышли и сторонники обвиненного директора школы - они провели демонстрацию с требованием выпустить Сираджа Дулу на свободу.

Семья Нусрат начала бояться за свою безопасность.

Как общество и власти отреагировали на убийство?

Массовые протесты начались по всей Бангладеш. Беззащитность жертв домогательств и сексуального насилия выявилась с новой силой: активисты и демонстранты - в большинстве своем женщины - протестовали против культуры безнаказанности, окружающую сексуальные преступления.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина публично пообещала: «Ни один из злодеев не избежит уголовного преследования».