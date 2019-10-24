Чт, 24.10.2019
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  • Инспекторам удалось задержать одного браконьера, остальные разбежались

Инспекторам удалось задержать одного браконьера, остальные разбежались

Инспектор окружающей среды.

ФОТО: Martin Pau

В ночь на четверг инспекторы задержали в деревне Мустоя Ляэне-Вируского уезда браконьера, который ловил рыбу при помощи электрических снастей. О незаконной деятельности в инспекцию пожаловался занимающийся наблюдением за правопорядком доброволец.

Инспекторы полагают, что браконьеров, которые занимались незаконным ловом лососевых пород рыбы, было несколько, но они успели скрыться, передает Rus.ERR.

Запрет на лов лосося и морской форели действует с 20 октября по 30 ноября на всех водоемах. В случае лова электрической снастью во время запрета штраф составляет 960 евро за лосося и 300 евро за морскую форель.

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