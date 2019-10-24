Инспекторам удалось задержать одного браконьера, остальные разбежались

Инспекторы полагают, что браконьеров, которые занимались незаконным ловом лососевых пород рыбы, было несколько, но они успели скрыться, передает Rus.ERR .

Запрет на лов лосося и морской форели действует с 20 октября по 30 ноября на всех водоемах. В случае лова электрической снастью во время запрета штраф составляет 960 евро за лосося и 300 евро за морскую форель.