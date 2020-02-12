Ср, 12.02.2020
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  • «Красная секунда»: как правильно ездить на велосипеде за пределами населенного пункта

«Красная секунда»: как правильно ездить на велосипеде за пределами населенного пункта

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и в качестве пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен тому, с какими сложностями могут сталкиваться велосипедисты во время загородных поездок.

В Эстонии достаточно много людей, кто в качестве основного средства передвижения использует велосипед. Безопаснее всего передвигаться по велосипедным дорожкам, но, к сожалению, они встречаются не везде. Мы постараемся выяснить, как безопасно ездить по шоссе. Рассмотренная в передаче трагическая авария с участием 9-летнего велосипедиста, напомнит нам, что зачастую поведение детей может быть непредсказуемым, поэтому водители должны уметь предвидеть опасные ситуации. В свою очередь дети должны обязательно пройти обучение езды на велосипеде. Сможет ли ведущий передачи Мадис Киммель справиться с предложенными испытаниями?

Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees с озвучкой на русском языке!

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