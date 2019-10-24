Чт, 24.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Фото: собака трогательно отблагодарила пришедшего на помощь спасателя
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Фото: собака трогательно отблагодарила пришедшего на помощь спасателя

Спасатели вытащили из задымленной квартиры испуганную собаку.

ФОТО: Pärnu Firefighters

Сегодня утром в Центр тревоги воступило сообщение из дома на улице Ринги в Пярну, где обеспокоенные жильцы почувствовали на лестничной площадке запах гари.

Отреагировавшие на поступившее в 10.41 сообщение спасатели установили, что в квартире на первом этаже людей нет дома, но через балконное окно в задымленной квартире была видна собака, пишет Pärnu Postimees.

Через окно балкона спасатели увидели, что в задымленной квартире находится собака.

ФОТО: Erakogu

Спасатели взломали дверь и обнаружили на кухне на плите подгоревшую еду. Из задымленной квартиры вынесли находящуюся в шоке и дрожащую собаку. Ее завернули в одеяло.

Пес дал лапу спасателю Хейго Эндена. «Он будто меня отблагодарил», - удивился поведению собаки Энден.

Очаг возгорания устранен и помещения проветрены.

ФОТО: Erakogu

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