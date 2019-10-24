Фото: собака трогательно отблагодарила пришедшего на помощь спасателя

Сегодня утром в Центр тревоги воступило сообщение из дома на улице Ринги в Пярну, где обеспокоенные жильцы почувствовали на лестничной площадке запах гари.
Отреагировавшие на поступившее в 10.41 сообщение спасатели установили, что в квартире на первом этаже людей нет дома, но через балконное окно в задымленной квартире была видна собака, пишет Pärnu Postimees.
Спасатели взломали дверь и обнаружили на кухне на плите подгоревшую еду. Из задымленной квартиры вынесли находящуюся в шоке и дрожащую собаку. Ее завернули в одеяло.
Пес дал лапу спасателю Хейго Эндена. «Он будто меня отблагодарил», - удивился поведению собаки Энден.
Очаг возгорания устранен и помещения проветрены.