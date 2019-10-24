Спикер Рийгикогу: необходимо требовать от России соблюдения прав человека

По словам Пыллуааса, восстановив в июне право голоса российской делегации в ПАСЕ, ассамблея свела к нулю фундаментальный принцип Совета Европы – защищать универсальные права человека.

«Россия совершала акты агрессии по отношению к Украине и нарушала принципы урегулирования конфликта, согласованные на международном уровне, – сказал Пыллуаас. – Мы должны продолжать оказывать давление на виновника и требовать, чтобы прекратилось нарушение прав человека на Восточной Украине».

В своем выступлении Пыллуаас отметил, что согласованная система международного права должна обеспечивать защитную сеть доверия, которую на универсальной основе применяет каждое государство-член. «Равенство перед законом позволяет малому государству инстинктивно доверять принципу верховенства права и верить в активное сотрудничество между странами. Это доверие легко утратить», – сказал Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, систематическое дестабилизирующее поведение России оказывает влияние не только на соседние государства, но и на весь Евро-Атлантический регион. «Мы должны объединить силы, чтобы противостоять этой крайне опасной тенденции, – сказал спикер. – Мы обязаны укрепить наш общий европейский дом. Никто не сделает это за нас».

По словам Пыллуааса, решение, принятое ПАСЕ в июне, противоречит всему тому, что требуется государствам, которые сталкиваются с агрессивным поведением соседей или пытаются урегулировать замороженные конфликты.

В состав Парламентской ассамблеи Совета Европы входят делегации парламентов 47 государств. Спикер Рийгикогу будет участвовать в конференции спикеров парламентов в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Основная тема конференции – будущее ассамблеи. Также планируется обсудить план действий ООН для достижения целей устойчивого развития и роль парламентов государств в борьбе с нарастающими притеснением и разжиганием ненависти в отношении женщин-политиков и депутатов.