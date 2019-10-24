Кто может стать преемником Путина?

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника. По его словам, обеспечение преемственности власти является обязанностью любого ответственного политика, пишет РБК.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — сказал Киселев на лекции для первокурсников.

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

«Ответственные политики готовят себе преемника. Это нормально. Другое дело, что в Америке Хиллари не избрали, то есть преемник оказался неудачным. Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», — пояснил Киселев.

Полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Это означает, что Путин, который был избран главой государства в 2012 году и переизбран в 2018 году, не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Ранее сам Путин неоднократно отвечал на вопросы о подготовке им своего преемника. 27 июня в интервью The Financial Times президент сказал, что думает об этом начиная с 2000 года.