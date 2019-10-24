Чт, 24.10.2019
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  • В Финляндии раскритиковали новые сумки для постоянных клиентов Stoсkmann

В Финляндии раскритиковали новые сумки для постоянных клиентов Stoсkmann

Stockmann.

ФОТО: Jarek Jõepera

Финские потребители раскритиковали новые сумки для постоянных клиентов Stockmann, так как по их цвету можно понять, сколько денег человек оставил в торговой сети, пишет Rus.ERR со ссылкой на Yle.

На этой неделе Stockmann обнародовал свою обновленную и имеющую шесть уровней систему лояльности. Чем больше покупок совершает клиент, тем выше его уровень, а один потраченный евро приравнивается к одному пункту.

Новые пакеты Stockmann.

ФОТО: Stockmann

Потребителей особенно взволновали текстильные сумки сети, по цвету которых можно определить, какого уровня лояльности достиг клиент.

По словам руководителя программы лояльности и маркетинга Stockmann Оути Нюланд напомнила, что клиентские карточки уже давно имеют разный цвет по такому же принципу. 

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