Чт, 24.10.2019
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Богатая семья выходцев из России ищет дворецкого определенного знака Зодиака, смотрящего британские сериалы

Кандидат должен знать минимум три языка и быть похожим на Реджинальда Дживса из комедийного сериала 90-х «Дживс и Вустер»

ФОТО: Rights Managed/PICTURE PARTNERSHIP / Ronald Gra

На британском сайте Jobs in Childcare появилось объявление о поиске дворецкого. Кандидат должен знать минимум три языка и быть похожим на Реджинальда Дживса из комедийного сериала 90-х «Дживс и Вустер», пишет РБК.

Как сообщает The Guardian, объявление разместила «богатая семья выходцев из России». Некоторые предполагаемые соискатели найдут предложение о работе привлекательным: работодатель обещает оплату труда в три раза выше, чем на соответствующей должности в Букингемском дворце.

Но взамен требует практически невозможного. Согласно объявлению, кандидат должен быть коренным жителем Лондона, сносно разговаривать на французском и русском языках, быть «дипломатом, способным справиться с проблемами широкого спектра, — в школе, магазине, салоне красоты». Дворецкий также обязан хорошо разбираться в ресторанах Лондона и юга Франции, технологиях и поп-культуре.

Чтобы лучше понимать, кто именно нужен работодателю, кандидат должен внимательно посмотреть сериал «Дживс и Вустер» с Хью Лори и Стивеном Фраем и запомнить повадки и перенять профессионализм дворецкого Реджинальда Дживса.

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