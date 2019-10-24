Богатая семья выходцев из России ищет дворецкого определенного знака Зодиака, смотрящего британские сериалы

Как сообщает The Guardian, объявление разместила «богатая семья выходцев из России». Некоторые предполагаемые соискатели найдут предложение о работе привлекательным: работодатель обещает оплату труда в три раза выше, чем на соответствующей должности в Букингемском дворце.

Но взамен требует практически невозможного. Согласно объявлению, кандидат должен быть коренным жителем Лондона, сносно разговаривать на французском и русском языках, быть «дипломатом, способным справиться с проблемами широкого спектра, — в школе, магазине, салоне красоты». Дворецкий также обязан хорошо разбираться в ресторанах Лондона и юга Франции, технологиях и поп-культуре.