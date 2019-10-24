Фото: над Таллинном пролетел американский стратегический бомбардировщик

Целью учений было отработка сотрудничества между стратегическими бомбардировщиками и военными силами США в Европе.

В воздушном пространстве Эстонии летал B-52, который принадлежит постоянно базирующейся на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана эскадрилье. 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H.