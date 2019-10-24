Чт, 24.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Фото: над Таллинном пролетел американский стратегический бомбардировщик

Фото: над Таллинном пролетел американский стратегический бомбардировщик

B-52 в эстонском воздушном пространстве.

ФОТО: USA saatkond Tallinnas

Бомбардировщик B-52 ВВС США в среду в рамках учений НАТО пролетел над Таллинном, сообщает Postimees со ссылкой посольство США в Таллинне.

Целью учений было отработка сотрудничества между стратегическими бомбардировщиками и военными силами США в Европе.

В воздушном пространстве Эстонии летал B-52, который принадлежит постоянно базирующейся на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана эскадрилье. 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H.

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