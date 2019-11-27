«Красная секунда»: почему опасно ездить на изношенных покрышках

Ежедневно на дороги страны выезжает бесчисленное множество транспортных средств. И если на первый взгляд они могут выглядеть безопасными, то при более тщательном изучении выясняется, что состояние используемых покрышек оставляет желать лучшего.
Как показывает статистика, порядка 10 процентов трагических ДТП происходит в связи с плохим состоянием покрышек.
В первом выпуске нового сезона «Красной секунды» мы узнаем, почему изношенные покрышки представляют серьезную опасность как для самого водителя и его пассажиров, так и для окружающих.
Смотрите новую серию в среду, 27 ноября, в 20.00 на портале Rus.Postimees с озвучкой на русском языке!