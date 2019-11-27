Ср, 27.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

«Красная секунда»: почему опасно ездить на изношенных покрышках

Ежедневно на дороги страны выезжает бесчисленное множество транспортных средств. И если на первый взгляд они могут выглядеть безопасными, то при более тщательном изучении выясняется, что состояние используемых покрышек оставляет желать лучшего.

Как показывает статистика, порядка 10 процентов трагических ДТП происходит в связи с плохим состоянием покрышек.

В первом выпуске нового сезона «Красной секунды» мы узнаем, почему изношенные покрышки представляют серьезную опасность как для самого водителя и его пассажиров, так и для окружающих.

Смотрите новую серию в среду, 27 ноября, в 20.00 на портале Rus.Postimees с озвучкой на русском языке!

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