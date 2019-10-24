Галерея: правление EKRE обсуждает кандидатуры преемника Кинго

Правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE) собралось вечером, чтобы обсудить, кто может стать новым министром внешней торговли и информационных технологий. Известно, что рассматриваются три кандидатуры, пишет Postimees.
На собрание правления партии, начавшееся в 17 часов, среди прочих пришел почетный председатель EKRE и бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель.
Ранее лидер партии и глава МВД Март Хельме говорил изданию Postimees, что все три кандидата на пост министра входят в партию, но не являются членами парламента. Хельме добавил, что сегодня имя нового министра точно названо не будет.
Предыдущий министр инфотехнологий и внешней торговли Керт Кинго вчера подала премьер-министру Ратасу прошение об отставке. Юри Ратас принял его и передал президенту Керсти Кальюлайд.