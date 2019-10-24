Swedbank: почти половине предприятий Эстонии грозит серьезное ослабление

Swedbank проанализировал финансовые данные почти 150 предприятий в Эстонии, чтобы выяснить, как растущие расходы на рабочую силу влияют на финансовые показатели предприятий и на дееспособность их бизнес-моделей.

«Сохранение быстрого темпа роста расходов на зарплаты может понизить маржу и рентабельность по доамортизационной операционной прибыли до отметки ниже 2 процентов, что будет критически низким показателем», - сообщил Кирсимяэ BNS со ссылкой на свой блог в Swedbank.

По его мнению, если отложить инвестиции, рыночная конъюнктура не улучшится, объемы и цены не будут расти, инвестиционный потенциал предприятий упадет до уровня, с которого труднее финансировать новые инвестиции. «Если откладывать инвестиции, ухудшится способность предприятий выживать в условиях растущей ценовой конкуренции», - отметил он.

Как считает Кирсимяэ, сейчас самое время предприятиям в сотрудничестве с государством ускорить реализацию технологических изменений в промышленности, как новыми, так и уже имеющимися мерами. «Через пару лет инвестиционный потенциал будет заметно ниже и конкурентная позиция слабее. На сегодняшний день проведение инвестиций поддержано снизившимися ценами на технологию, более широким использованием роботов, доступностью цифровых решений», - сказал Кирсимяэ.

По его словам, если за три последних года рост зарплат в Европе составил в среднем 2-3 процента, то в промышленном секторе в Эстонии тот же показатель за тот же период времени оставался в пределах 6-8 процентов. «До сего времени, наряду с сообразительностью самих предпринимателей им в помощь были быстрый рост оборота и благоприятное положение на экспортных рынках. Сильнее всего негативное влияние быстрого роста зарплат ощущалось в промышленности строительных материалов и других отраслях перерабатывающей промышленности, в том числе, в текстильной и мебельной промышленности», - указал Кирсимяэ.