Социологи: Зеленский начал терять доверие украинцев

Сейчас главе государства доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе, пишет портал Фонтанка .

Причины снижения уровня доверия к главе государства кроются в следующем замере. Согласно результатам опроса, проведенного в течение 19-22 октября 2019, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% – утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% – считают, что ситуация улучшилась, 53% – не увидели сдвигов и 30% – сказали об ухудшении.