Суд занял сторону родственников жертв парома "Эстония": действия правительства незаконны

Поэтому cуд обязал правительство рассмотреть ходатайство родственников в течение 60 дней после вступления судебного решения в силу.

Родественники жертв крушения "Эстонии" и выжившие пассажиры парома в октябре 2016 года подали премьер-министру ходатайство о проведении нового расследования с целью установления причин гибели судна.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что единственной обратной связью, полученной заявителями по этому ходатайству, было письмо Министерства юстиции, отправленное два года спустя, в ноябре 2018 года. В письме указывалось, что решение о возобновлении административной процедуры находится в компетенции правительства республики, а не министерства, и что министерство не считает обоснованным обращение к правительству с просьбой возобновить процедуру.

Другими словами, правительство, которому был направлен запрос, не ответило на него - зато ответило Министерство юстиции, которому этот запрос не был адресован и у которого не было полномочий его рассматривать.

В ходе судебного разбирательства не удалось установить, на каких правовых основаниях премьер-министр, которому было направлено ходатайство, не счел нужным отвечать на него, и почему заявителям ответило Министерство юстиции вместо премьер-министра и правительства.

На сегодняшний день разумное время для рассмотрения заявления, по-видимому, прошло, поэтому, по оценке суда, правительство Эстонии незаконно откладывает рассмотрение заявления заявителей.

Суд объяснил, что не может удовлетворить направленную правительству просьбу от имени последнего. Суд также не может предписать правительству, как обращаться с заявлением. Однако правительство должно сделать это в течение разумного периода времени, который в этом случае составляет 60 дней. При этом правительство должно придерживаться принципа добросовестного управления при рассмотрении заявления и не должно злоупотреблять своими процессуальными правами и снова неоправданно задерживать дело.