Чт, 24.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • В Йыгева погиб человек, попавший под поезд

В Йыгева погиб человек, попавший под поезд

Elron.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/J

Сегодня вечером около 6 часов вечера Йыгева человек попал под поезд. Пострадавший скончался.

Движение поездов в этом районе остановлено и к 19.20 восстановлено. Личность погибшего устанавливается.

Полиция обещала в ближайшее время предоставить дополнительную информацию о происшествии.

На сайте Elron отмечается, что поезда Таллинн-Тарту и Тарту-Таллинн опаздывают.

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