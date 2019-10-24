В Йыгева погиб человек, попавший под поезд

Rus.Postimees.ee112В Йыгева погиб человек, попавший под поезд 12 24 октября 2019, 19:12В Йыгева погиб человек, попавший под поездrus.postimees.ee Elron.ФОТО: Dmitri Kotjuh/JСегодня вечером около 6 часов вечера Йыгева человек попал под поезд. Пострадавший скончался.Движение поездов в этом районе остановлено и к 19.20 восстановлено. Личность погибшего устанавливается.Полиция обещала в ближайшее время предоставить дополнительную информацию о происшествии.На сайте Elron отмечается, что поезда Таллинн-Тарту и Тарту-Таллинн опаздывают. 12 йыгевапогибпоездскончался