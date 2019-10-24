В Европе раскрыли канал массовой контрабанды людей

Полиция Германии провела операцию против группировки, которая занималась нелегальным ввозом граждан Сирии.
Сообщается, что расследование, которое велось около года, было направлено против семьи из Ливана и еще двух человек. Они подозреваются в создании преступного сообщества, где целью было незаконно доставлять мигрантов в Германию и Нидерланды.
Главным местом в преступлении стал аэропорт в немецкой земле Бавария, после чего сирийцы летели в различные крупные города. Известно, что также использовались поддельные визы.
Всего изучается 26 случаев, задержанные могут получить до 10 лет тюрьмы.