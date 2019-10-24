Чт, 24.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

В Европе раскрыли канал массовой контрабанды людей

Saksa politsei Berliini katedraali juures. FOTO: Fabrizio Bensch

ФОТО: Fabrizio Bensch

Полиция Германии провела операцию против группировки, которая занималась нелегальным ввозом граждан Сирии.

Сообщается, что расследование, которое велось около года, было направлено против семьи из Ливана и еще двух человек. Они подозреваются в создании преступного сообщества, где целью было незаконно доставлять мигрантов в Германию и Нидерланды.

Главным местом в преступлении стал аэропорт в немецкой земле Бавария, после чего сирийцы летели в различные крупные города. Известно, что также использовались поддельные визы.

Всего изучается 26 случаев, задержанные могут получить до 10 лет тюрьмы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ