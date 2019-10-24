Галерея: в хостеле на Ратушной площади загорелись диван и подоконник

Спасатели окончательно потушили горящий подоконник и диван в комнате. Шесть посетителей хостела выбрались из здания самостоятельно, никто не пострадал.

По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар начался с зажженной свечи, оставленной без присмотра. Спасатели предупреждают, что свечи должны быть помещены на огнепрочную основу. Они должны располагаться вдали от материалов, которые могут воспламениться. Свечи и другие источники открытого огня нельзя оставлять без присмотра.