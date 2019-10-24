Галерея: в хостеле на Ратушной площади загорелись диван и подоконник

Вчера в 22:11 спасателям сообщили о пожаре в гостиничном заведении, расположенном на четвертом этаже пятиэтажного здания на Ратушной площади в Тарту. Пока не прибыли спасатели, администрация хостела сама тушила огонь порошковым огнетушителем, пишет Tartu Postimees.
Спасатели окончательно потушили горящий подоконник и диван в комнате. Шесть посетителей хостела выбрались из здания самостоятельно, никто не пострадал.
По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар начался с зажженной свечи, оставленной без присмотра. Спасатели предупреждают, что свечи должны быть помещены на огнепрочную основу. Они должны располагаться вдали от материалов, которые могут воспламениться. Свечи и другие источники открытого огня нельзя оставлять без присмотра.