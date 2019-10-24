Елена Батурина. ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

В России теперь не одна, а две женщины-миллиардера, следует из опубликованного российским Forbes рейтинга богатейших женщин. Второе место после Елены Батуриной заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, пишет Би-Би-Си.

Совокупное состояние 25 участниц рейтинга, по оценке журнала, составляет 9,9 млрд долларов.

Первую позицию в списке, как и в предыдущие годы, занимает 56-летняя жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина. Ее состояние Forbes оценивает в 1,2 млрд долларов. В прошлом она была одним из крупнейших девелоперов Москвы, а сейчас занимается бизнесом за рубежом.

"Она совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США", - говорится в публикации издания. Кроме этого, недавно Батурина занялась производством сыра.

Второе место - у 43-летней основательницы крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук с состоянием в 1 млрд долларов.

"По данным компании, ее оборот в 2018 году составил почти 119 млрд рублей. В августе 2019 года Wildberries открыла свой 5000-й пункт выдачи заказов в городе Снежногорске Мурманской области с населением около 12 000 человек. До конца года компания планирует открыть еще как минимум 2000 пунктов выдачи заказов", - пишет журнал.

На третьем месте - супруга миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Она вместе с мужем участвует в капитале банка "Россия" и страховщика "Согаз". Ее состояние Forbes оценивает в 600 млн долларов.

В первую десятку рейтинга также вошли Елена Рыболовлева (600 млн долларов), Ольга Белявцева (550 млн), Лилия Ротенберг (500 млн), Татьяна Кузнецова (460 млн), Наталья Луценко (425 млн), Лидия Михайлова (415 млн) и Евгения Гурьева (390 млн).

Как составляли рейтинг

При расчете рейтинга использовалась оценка стоимости принадлежащих его участницам активов: акций компаний, объектов недвижимости и так далее, пишет Forbes.