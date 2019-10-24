Автошколы бьют тревогу: новый закон наводнит дороги малоопытными мотоциклистами

Следующим летом на дорогах Эстонии может увеличиться количество мотоциклов после того, как вступит в действие законопроект Министерства экономики и коммуникаций, согласно которому экзамен в Департаменте шоссейных дорог на категорию А1 будет отменен для водителей, уже имеющих категорию В.

"Во многих европейских странах существует практика упрощенной выдачи прав на мотоцикл для автомобилистов", – сказал советник отдела дорог и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ.

Директор автошколы Altera Андрей Сорокин опасается, что в случае отмены экзамена на категорию А1 некоторые недобросовестные школы смогут выдавать людям права на мотоцикл без должной подготовки.