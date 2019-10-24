Министр Ярвик противоречит сам себе? "Информацию о вспышке листериоза я получил только в августе"

Март Ярвик недавно заявлял общественности, что вспышке листериоза на рыбзаводе M.V.Wool он впервые услышал в августе.

Программа канала ETV Pealtnägija отмечает серьезные противоречия в словах министра: Ярвик, в частности, уже в июле вместе со своими советниками направил в Ветеринарно-пищевой департамент письмо, где в числе прочего спрашивал, почему в отношении M.V.Wool приняты более жесткие меры, направленные на борьбу с листериозом.

«Я получил информацию министерства и подведомственного нам департамента в виде ответа на письмо в августе, и я не ошибся, именно так я и сказал. Я знал от общественности, что есть какая-то проблема, я изложил свои вопросы в июле, а ответ пришел 8 октября, в нем директор Ветеринарно-пищевого департамента изложил всю историю», - сказал Ярвик порталу ERR.

«Я слышал от общественности о какой-то проблеме, но об этом не говорили ни наши чиновники в здании министерства, ни департамент. Теперь от директора департамента мне регулярно приходят письма по электронной почте о каждом происшествии, раньше такого не было», - сказал он.

По мнению председателя EKRE, министра внутренних дел Марта Хельме, Ярвик не лжет: «Министр Ярвик не всегда получал адекватную информацию от Ветеринарно-пищевого департамента - департамент не информировал министра так, как это должно делать подведомственное учреждение, поэтому время от времени министр Ярвик представлял мнения, которые не были основаны на полной информации».