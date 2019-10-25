«Сережа»: так что же нам делать?

Их сын Сережа — печальная хрупкая кукла в окружении кукловодов-гувернеров и слуг — одинокий ребенок, не нужный занятым лишь собой взрослым.

Отношения Анны и Вронского намечены в постановке лишь пунктиром. Их близость режиссер изобразил почти как балетную сцену внутри огромного черного платья, в которое он обряжает Анну по ее просьбе. Платье ей неимоверно велико, и героиня смотрится в нем очень жалкой и беззащитной. Она сама же потом и прокомментирует и так очевидное: «Почему я ношу черное? Это что, траур по моей жизни?» Основное внимание приковано к Каренину и Анне. В спектакле это совсем другая пара: он домовитый, веселый, заботливый, она беспечна и непрактична, но они понимают друг друга с полуслова, именно об этом говорит их забавный диалог сразу после ее возвращения. Сразу ясно, что когда-то они были счастливы. И реагирует поначалу посмеивающийся муж на ситуацию иначе — он в ярости, в бешенстве. «Презрение к вам убило во мне любовь к сыну», — бросает он Анне.

А был ли мальчик?

Их сын Сережа — печальная хрупкая кукла в окружении кукловодов-гувернеров и слуг — одинокий ребенок, не нужный занятым лишь собой взрослым. Он все время где-то рядом, присутствует на сцене, но живет в своем параллельном, лишенном любви мире. Само название кричит о том, что судьба брошенного, ненужного ребенка — основная тема постановки. Тут нельзя не вспомнить пластический спектакль Русского театра с похожим названием «Васенька». Постановка по повести Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского» — о другой по-своему несчастливой семье и о другом ненужном ребенке. Авторы спектакля так же сфокусировали внимание на этой теме и вынесли ее в название (в названии самой повести — имя отца), а образ Васеньки тоже создан с помощью куклы.

В одной из финальных сцен рождается дочь Анны и Вронского: младенец с необрезанной пуповиной во время судорожного танца переходит из руки в руки, в то время как мать неподвижно сидит на стуле. Она опутывает, соединяет меж собой всех действующих лиц, олицетворяя трагическую неразрывную связь героев и напоминая паутину наследственности в балете Эйфмана «Братья Карамазовы», в которой запутались Алеша, Митя и Иван.

Хоть что-то ответить на эти вопросы можно, лишь вспомнив, что у Толстого финал «Анны Карениной» выходит за пределы любовного сюжета — Левин находит выход из своих противоречий, превращаясь почти в героя притчи.

Когда Анна рвется увидеть Сережу и подходит к его кроватке, мы вдруг видим его «ожившим» и выросшим: при виде матери он встает на кровати и долго смотрит на нее сверху вниз. Она удивляется этой метаморфозе, и тут его совершенно неподвижного как труп уносят со сцены. И мы понимаем — Анна теряет сына. Клоунада заканчивается. Здесь вспоминается эпизод из «Персоны» Бергмана: в постели лежит такой же безжизненный мальчик, а героиня Лив Ульман счастлива не более, чем Анна. Спектакль в целом отсылает к творчеству Бергмана, который не раз обращался к теме «как бывают по-разному несчастливы семьи».

К Сережиной кровати прикрепляют палку с табличкой, похожей на могильную, а Анне покрывают голову пуховым платком, набрасывают на плечи старенькое пальтецо, и вот она превращается в мать лейтенанта Шапошникова из романа Гроссмана «Жизнь и судьба», которая ищет могилу погибшего сына. Фигура в платке со слезами в голосе и на глазах вытаскивает бумажку с вопросами, которые она хочет задать комиссару, но вместо этого зачитывает «Последние вопросы», написанные для спектакля Львом Рубинштейном: «Где они все? Куда делись? Что с ними стало?... А еще хоть что-нибудь где-нибудь было?... И почему все именно так, а не как-нибудь еще?... Да и имеет ли это теперь хотя бы какое-нибудь значение?»