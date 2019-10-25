Пт, 25.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • "Наполи" предложит контракт великому и ужасному Ибрагимовичу

"Наполи" предложит контракт великому и ужасному Ибрагимовичу

Златан Ибрагимович

ФОТО: Medianews Group/Pasadena Star-Ne/ZUMAPRESS.com

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Sports.ru.

38-летний швед хочет подписать контракт на 1,5 года с зарплатой 5 млн евро за весь срок соглашения.

Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис изучает данный вопрос и готов предложить Ибрагимовичу зарплату в 1,5 млн евро в период с января по июнь 2020 года и опцией продления на следующий сезон с зарплатой 3 млн евро, также возможны бонусы и сохранение за шведом всех имиджевых прав.

В нынешнем сезоне МЛС Златан забил 30 голов и отдал 7 голевых передач в 30 матчах.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ