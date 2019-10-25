"Наполи" предложит контракт великому и ужасному Ибрагимовичу

38-летний швед хочет подписать контракт на 1,5 года с зарплатой 5 млн евро за весь срок соглашения.

Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис изучает данный вопрос и готов предложить Ибрагимовичу зарплату в 1,5 млн евро в период с января по июнь 2020 года и опцией продления на следующий сезон с зарплатой 3 млн евро, также возможны бонусы и сохранение за шведом всех имиджевых прав.