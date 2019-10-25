Март Хельме: новым министром внешней торговли может стать и не член EKRE

В четверг вечером правление партии EKRE собралось, чтобы обсудить возможных кандидатов на ставшую вакантной должность министра внешней торговли и инфотехнологий, но многочасовые переговоры завершились ничем. Есть вероятность, что имя нового министра станет известно в эту субботу, пишет Postimees.
После заседания правления председатель партии EKRE Март Хельме заявил, что на пост министра претендуют более трех потенциальных кандидатов, включая тех, кто не состоит в рядах EKRE. Хельме добавил, что в EKRE хотят как можно скорее определиться с кандидатом. И хотя правление партии в очередной раз соберется в эту субботу, по словам Хельме, вполне возможно, что правление так и не придет к какому-то консенсусу.
Прежний министр внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго подала заявление об отставке премьер-министру Юри Ратасу в среду вечером.