Бывший тренер сборной Австрии по биатлону Майер задержан по подозрению в снабжении спортсменов допингом

Задержание Майера произошло в рамках совместной немецко-австрийской операции «Aderlass» («Кровопускание»).

Ранее в ходе этой операции было выявлено, что спортивный врач Марк Шмидт на протяжении нескольких лет помогал спортсменам из разных видов спорта использовать кровяной допинг и избегать контроля.

Майер был причастен к допинговому скандалу на Олимпиаде в Турине. Во время Игр-2006 итальянская полиция совершила рейд в отелях, где проживали сборные Австрии по биатлону и лыжным гонкам, и изъяла запрещенные препараты и соответствующее оборудование.