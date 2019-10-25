Бывший тренер сборной Австрии по биатлону Майер задержан по подозрению в снабжении спортсменов допингом

Бывший тренер сборной Австрии по биатлону Вальтер Майер, который возглавлял команду с 1999 по 2006 год, был арестован австрийской полицией в понедельник по подозрению в снабжении спортсменов допингом.
Задержание Майера произошло в рамках совместной немецко-австрийской операции «Aderlass» («Кровопускание»).
Ранее в ходе этой операции было выявлено, что спортивный врач Марк Шмидт на протяжении нескольких лет помогал спортсменам из разных видов спорта использовать кровяной допинг и избегать контроля.
Майер был причастен к допинговому скандалу на Олимпиаде в Турине. Во время Игр-2006 итальянская полиция совершила рейд в отелях, где проживали сборные Австрии по биатлону и лыжным гонкам, и изъяла запрещенные препараты и соответствующее оборудование.
Впоследствии Майер обвинялся в нарушении антидопингового и медицинского законодательства и в результате был признан виновным. Австриец отбыл наказание в виде 15 месяцев тюремного заключения, 12 из которых – условно.