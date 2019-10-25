Банки блокируют счета сторонников Навального

С блокировками счетов столкнулись сотрудники в Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Казани, Краснодаре, Саратове, Твери, Челябинске, Воронеже, Белгороде и Екатеринбурге. У ряда сторонников Навального баланс их счетов ушел в минус на 75 миллионов рублей, а в Уфе у одного из волонтеров "Альфа-банк" заблокировал сумму в 10 миллиардов рублей. В банке пояснили, что после прихода документов об аресте денег, сотрудники имеют право "установить максимально возможную сумму остатка, как ограничительную меру". В Ижевске, по словам представителей штаба Навального, у одной из активисток заблокирован счет, на который поступают алименты на больного ребенка, и теперь семья осталась без денег.

Как указывает "Коммерсант", активисты связывают арест своих банковских счетов с расследованием уголовного дела по ст. 174 УК РФ ("Отмывание денежных средств"), которое было возбуждено Следственным комитетом России в начале августа. По мнению СК РФ, с января 2016 года по декабрь 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального преступным путем получил от третьих лиц средства в размере около 1 миллиарда рублей.