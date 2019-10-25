Власти Ласнамяэ озадачены большим количеством казино и ломбардов в районе

Старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн обратил внимание на то, что в микрорайоне Паэ работают несколько ломбардов и казино, которые в последнее время вызывают все больше беспокойства и недовольства у жителей. В свою очередь директора Союза организаторов азартных игр Тыниса Рюйтеля удивляет то, что вопрос поднимается в той сфере, в которой за последние годы были достигнуты хорошие результаты, так как число заведений с азартными играми сократилось почти в три раза - с 97 до 37. Также, по словам Рюйтеля, попасть в казино могут только люди старше 21 года, а у лудоманов (людей с игровой зависимостью) всегда есть возможность закрыть себе доступ в игорное заведение.