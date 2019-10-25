ЦСКА проваливает Лигу Европы

Московский ЦСКА проиграл и третий матч группового этапа Лиги Европы. В Москве, в присутствии Конора Макгрегора, армейцы до 86-й минуты катали безголевуюничью с венгерским "Ференцварошем", но Роланд Варга сумел в концовке встречи отличиться и принести победу 0:1 венгерскому клубу.

ЦСКА проиграл все поединки нынешнего розыгрыша второго по значимости европейского кубкового трофея со счетом 1:8.

Единственным светлым пятном на ужасной еврокубковой неделе стал "Краснодар", переигравший в гостях турецкий "Трабзонспор" 2:0. Нападающий сборной Швеции Маркус Берг на 49-й инуте открыл счет, а точку поставил полузащитник "Быков" Вильена. "Краснодар" занимает в группе третье место после трех туров и сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Три поражения в четырех матчах недели позволили Португалии обойти Россию в таблице рейтинга УЕФА на один балл и занять шестое место. Португалия, представленная в Лиге Европы тремя клубами, собрала весь букет результатов: "Виктория" проиграла лондонскому "Арсеналу" 2:3, "Порту" сыграл вничью с "Рейнджерс" 1:1, а "Брага" победила в гостях 2:1 турецкий "Бешикташ".