Из-за тумана был отменен рейс Киев-Таллинн

Пассажиры, среди которых в том числе граждане Эстонии, накануне вечером не смогли вылететь из Киева в Таллинн, пишет Rus.ERR.
Причиной отмены рейса бюджетной компании Wizz Air из киевского аэропорта "Жуляны" стали неблагоприятные погодные условия - столица Украины уже несколько дней окутана плотным туманом.
Вылет в Таллинн должен был состояться в 19.45, но из-за тумана его отменили. Не состоялись и еще несколько вечерних международных рейсов - в Бергамо, Ларнаку и Минск.
В пятницу утром ситуация в Жулянах не улучшилась, были отменены рейсы в Варшаву, Братиславу, Берлин, Рим, Минск и Дортмунд.