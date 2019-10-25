Пт, 25.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Из-за тумана был отменен рейс Киев-Таллинн

Туман. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Пассажиры, среди которых в том числе граждане Эстонии, накануне вечером не смогли вылететь из Киева в Таллинн, пишет Rus.ERR.

Причиной отмены рейса бюджетной компании Wizz Air из киевского аэропорта "Жуляны" стали неблагоприятные погодные условия - столица Украины уже несколько дней окутана плотным туманом.

Вылет в Таллинн должен был состояться в 19.45, но из-за тумана его отменили. Не состоялись и еще несколько вечерних международных рейсов - в Бергамо, Ларнаку и Минск.

В пятницу утром ситуация в Жулянах не улучшилась, были отменены рейсы в Варшаву, Братиславу, Берлин, Рим, Минск и Дортмунд.

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