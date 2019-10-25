Овечкин продолжает свою горячую серию в США

Одиннадцать поединков состоялись ночью в регулярном первенстве НХЛ.
"Вашингтон" гостил на самых северных окраинах НХЛ и в упорном поединке проиграл "Эдмонтону" 3:4 в овертайме. Хозяева первыми открыли счет усилиями Нерса, но затем "Кэпс" провели три шайбы, две из которых на счету Александра Овечкина. Однако "Столичные" в третьем периоде позволили лидерам "Ойлерз" Леон Драйзатлю и Конор Макдэвиду сравнять счет, а на 61-й минуте, в овертайме, Драйзатль поставил победную точку.
Результативная серия Овечкина продолжается: россиянин набрал уже 13-е очков в восьми встречах (8+5). Всего же в 12 играх сезона у капитана "Вашингтона" 14 очков (9+5).
Артемий Панарин и Павел Бучневич принесли победу "Рейнджерс" над "Баффало" 6:2. Панарин открыл счет на 11-й минуте, Бучневич результативным пасом на 33-й минуте позволил Энтони Деанджело забросить четвертую шайбу "Рейнджерс". Панарин провел свой пятый гол в сезоне, а "синие рубашки" прервали серию из пяти поражений подряд.
Результаты остальных встреч:
Коламбус – Каролина – 4:3 (1:3, 2:0, 0:0)
Монреаль – Сан-Хосе – 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Айлендерс – Аризона – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Нэшвилл – Миннесота – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Чикаго – Филадельфия – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Даллас – Анахайм – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Калгари – Флорида – 6:5 (1:0, 1:2, 3:3)