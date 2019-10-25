Овечкин продолжает свою горячую серию в США

"Вашингтон" гостил на самых северных окраинах НХЛ и в упорном поединке проиграл "Эдмонтону" 3:4 в овертайме. Хозяева первыми открыли счет усилиями Нерса, но затем "Кэпс" провели три шайбы, две из которых на счету Александра Овечкина. Однако "Столичные" в третьем периоде позволили лидерам "Ойлерз" Леон Драйзатлю и Конор Макдэвиду сравнять счет, а на 61-й минуте, в овертайме, Драйзатль поставил победную точку.