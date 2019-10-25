Опровергнуто устоявшееся представление об эволюции

Возраст ископаемого Parmastega aelidae достигает 372 миллионов лет. Окаменевшие кости были найдены в отложениях известняка сосногорской формации (Коми), пишет Lenta. Ученые обнаружили более 100 фрагментов, которые были объединены в самую полную на сегодняшний день реконструкцию раннего четвероногого, или тетрапода.

Как и другие четвероногие девонского периода (палеозойская эра), пармастега по форме напоминала крокодила, однако ее глаза были приподняты, а изгиб ротовой области создавал «усмехающийся» оскал. Животное обладало боковыми линиями, которые обычно имеются у рыб и являются органами чувств, обнаруживающими вибрации в воде. У пармастеги они располагались на нижней челюсти и по бокам морды.