Минюст США начал уголовную проверку расследования спецпрокурора по РФ

Министерство юстиции США переквалифицировало в уголовное дело административную проверку обстоятельств расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера относительно возможных связей американского президента Дональда Трампа с Кремлем. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщают со ссылкой на осведомленные источники информагентства и газета The New York Times.

Пока неясно, в чем заключается возможный состав преступления. Предпринятый шаг, однако, позволяет прокурорам направить фигурантам дела повестки с вызовом для дачи показаний, созвать большое жюри присяжных для решения вопроса о предъявлении обвинений, а также выдвигать обвинения федерального характера.

В чем суть проверки?

По распоряжению Генпрокурора (выполняет в США также функции министра юстиции) Уильяма Барра проверку возглавляет федеральный прокурор Джон Дарем от штата Коннектикут. Он устанавливает, имелись ли основания для расследования в отношении Трампа, и изучает роль, которую в нем сыграли различные страны. Кроме того, анализируется, были ли использованные методы и приемы сбора информации законными.

В рамках проверки Дарем уже обращался за помощью к британским и австралийским официальным лицам и дважды посещал Италию, где в августе и сентябре встречался с представителями разведсообщества.

Как отмечает AP, комментируя сложившуюся ситуацию, нельзя исключать, что Трамп использует свои полномочия как глава американской администрации для преследования своих оппонентов.