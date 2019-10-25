Легенда эстонского футбола завершит карьеру в сборной матчем с Новой Каледонией

Этот поединок станет прощальным для полузащитника Александра Дмитриева, который провел 106 игр за национальную команду.

Традиционно организуется прощальный матч для футболиста, который сыграл за сборную как минимум 100 поединков.

Профессиональную карьеру игрока Дмитриев завершил в прошлом году. С этого сезона он стал главным тренером таллиннского "Калева".