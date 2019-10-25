График: сколько зарплат нужно жителю Эстонии, чтобы накопить на жилье?

Сколько месяцев жители разных стран должны не тратить свою зарплату, а полностью ее откладывать, чтобы купить жилье стоимостью 50 тысяч евро, без учета других трат и вычета налогов. Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали ситуацию.
Жителю Эстонии со средним доходом в 1187 евро на квартиру стоимостью 50 тысяч евро нужно откладывать 42 месяца. В Литве и Латвии – около 61 месяца. А вот в Финляндии и Швеции жилье можно купить за 19 средних зарплат, или за полтора года.
Украина находится в самом конце списка. Среднестатическому украинцу нужно откладывать свой доход в течение 155 месяцев, или почти 13 лет. В Белоруссии – 124 месяца, или 10 лет.
Лидирует в рейтинге Дания. Тут нужно отложить 15 зарплат, то есть чуть больше одного года. Но жилья за 50 тысяч евро, например, в Копенгагене, просто не существует.
Откладывать деньги на квартиру треть своей жизни - не самый популярный способ для приобретения жилья. На помощь приходят банки, в которых можно оформить кредит на жилье. Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец говорит, что низкая процентная ставка не является гарантией того, что банк будет обслуживать ипотечный кредит по низкой стоимости.
«Во многих развитых странах процентные ставки по ипотечному кредиту не являются основной затратой. Обслуживание кредита – вот на чем сейчас зарабатывают банки. Даже в Дании банки уже работают с отрицательными ставками, то есть еще доплачивают заемщикам. Но работать себе в убыток финансовые учреждения не будут, поэтому они берут хорошую плату за обслуживание кредита. Сюда входят и комиссия, и налоги, и страховка, – говорит Уманец. - Жители Эстонии в будущем могли бы увидеть отрицательные ставки по ипотечному кредиту, но из-за ухода с рынка крупных банков это в ближайшем времени вряд ли предвидится».