График: сколько зарплат нужно жителю Эстонии, чтобы накопить на жилье?

Жителю Эстонии со средним доходом в 1187 евро на квартиру стоимостью 50 тысяч евро нужно откладывать 42 месяца. В Литве и Латвии – около 61 месяца. А вот в Финляндии и Швеции жилье можно купить за 19 средних зарплат, или за полтора года.

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Украина находится в самом конце списка. Среднестатическому украинцу нужно откладывать свой доход в течение 155 месяцев, или почти 13 лет. В Белоруссии – 124 месяца, или 10 лет.

Лидирует в рейтинге Дания. Тут нужно отложить 15 зарплат, то есть чуть больше одного года. Но жилья за 50 тысяч евро, например, в Копенгагене, просто не существует.

Откладывать деньги на квартиру треть своей жизни - не самый популярный способ для приобретения жилья. На помощь приходят банки, в которых можно оформить кредит на жилье. Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец говорит, что низкая процентная ставка не является гарантией того, что банк будет обслуживать ипотечный кредит по низкой стоимости.