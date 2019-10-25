Пт, 25.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Фото: необычная квартира ждет покупателя в Пыхья-Таллинне

ФОТО: KV.EE

Выставлена на продажу интересная трехкомнатная квартира, которая находится на границе Старого города и Пыхья-Таллинна, пишет Postimees. 

Трехкомнатная квартира площадью 94,5 м2 с интересной планировкой и высокими потолками полностью реновирована с использованием исключительно натуральных материалов. 

ФОТО: KV.EE

В ходе ремонта заменены полы, положен натуральный паркет елочкой, полностью заменены трубы и электропроводка. К квартире также относится кладовая в подвале. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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