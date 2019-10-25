Фото: необычная квартира ждет покупателя в Пыхья-Таллинне

Выставлена на продажу интересная трехкомнатная квартира, которая находится на границе Старого города и Пыхья-Таллинна, пишет Postimees.
Трехкомнатная квартира площадью 94,5 м2 с интересной планировкой и высокими потолками полностью реновирована с использованием исключительно натуральных материалов.
В ходе ремонта заменены полы, положен натуральный паркет елочкой, полностью заменены трубы и электропроводка. К квартире также относится кладовая в подвале.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.