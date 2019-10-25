Водителю стало плохо за рулем, и автомобиль врезался в дерево

В четверг, 24 октября, около 12:00 на 27-м километре шоссе Имавере-Вильянди, то есть в деревне Яска в волости Пыхья-Сакала, автомобиль Volkswagen съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает Sakala.
Как рассказал побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо, согласно первоначальным данным, Volkswagen двигался из Имавере в сторону Вильянди и в какой-то момент выехал на встречную полосу, с которой угодил в кювет и где врезался в дерево.
По словам пресс-секретаря полиции Керли Вирк, о ДТП сообщил другой участник дорожного движения, который заметил в кювете дымящийся автомобиль. «За рулем находился 56-летний мужчина, у которого, согласно первоначальному осмотру, возникли проблемы со здоровьем. Скорая помощь доставила его на проверку в больницу», - прокомментировала Вирк.