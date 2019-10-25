Михаил Корб: наш приоритет – быстрое сообщение внутри страны

По словам Корба, четыре миллиона евро будут выделены на проектирование четырехполосных дорог на отдельных участках шоссе Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну.

«Цель – повышение безопасности на самых загруженных трассах, в том числе сокращение числа ДТП со смертельным исходом, а также более быстрое сообщение между крупными городами страны. Самым загруженным по-прежнему является Пярнуское шоссе из-за плотного потока грузового транспорта. Если посмотреть соответствующую статистику, то в сутки по шоссе Таллинн-Пярну-Икла проезжают в среднем 1500 грузовиков», - сказал Корб.

По словам Корба, для Центристской партии важно повышение комфортности повседневной жизни людей в сельских регионах. Поэтому сумма дотаций на общественный транспорт в следующем году составит 109,9 млн евро, из которых 49,9 млн евро пойдет на уездный транспорт, в том числе и на поддержку бесплатного общественного транспорта. Сумма дотаций на железнодорожный транспорт составит более 30 млн евро. Важно, что паромное сообщение между материком и островами будет столь же интенсивным, как и прежде. Кроме того, будет улучшено воздушное сообщение между Таллинном и Курессааре, так как на маршруте будет использоваться более крупный самолет.