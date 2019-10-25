Бородич: снижение языковых требований избавило бы от дефицита водителей автобусов

Высокие формальные требования к знанию эстонского языка водителями общественного транспорта в Таллинне следует смягчить, считает глава муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич.
«Сейчас они [требования] на уровне B1, потому что профессия водителя автобуса приравнивается к обслуживающему персоналу, который должен общаться с клиентами. Но в Таллинне немного другая специфика: у нас действует бесплатный общественный транспорт, и общение с клиентами на минимальном уровне, - сказал Бородич в пятницу в утренней телепередаче «Кофе+», отметив, что многие вопросы разрешены путем инфобюллетеней внутри салона, передает Rus.ERR.
«Я не считаю, что водитель автобуса должен уметь писать сочинения на эстонском языке. Эта не та профессия и не тот уровень эстонского языка, который должен быть», - заявил Бородич и добавил, что снижение языковых требований помогло бы существенно решить вопрос с нехваткой кадров.