Бородич: снижение языковых требований избавило бы от дефицита водителей автобусов

«Сейчас они [требования] на уровне B1, потому что профессия водителя автобуса приравнивается к обслуживающему персоналу, который должен общаться с клиентами. Но в Таллинне немного другая специфика: у нас действует бесплатный общественный транспорт, и общение с клиентами на минимальном уровне, - сказал Бородич в пятницу в утренней телепередаче «Кофе+», отметив, что многие вопросы разрешены путем инфобюллетеней внутри салона, передает Rus.ERR.