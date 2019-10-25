Роджер Федерер установил необычный рекорд

Первоначально в матче 1/4 финала базельского турнира Федерер должен был встретиться с соотечественником, Стэном Вавринкой, но последний из-за травмы от поединка отказался. Выход в полуфинал ознаменовался теннисным рекордом: никогда доселе никто из теннисистов не выходил 16 раз подряд в полуфинал одного и того же турнира.