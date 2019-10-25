Роджер Федерер установил необычный рекорд

Выигравший на этой неделе свой 1500-й теннисный поединок Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в швейцарском Базеле.
Первоначально в матче 1/4 финала базельского турнира Федерер должен был встретиться с соотечественником, Стэном Вавринкой, но последний из-за травмы от поединка отказался. Выход в полуфинал ознаменовался теннисным рекордом: никогда доселе никто из теннисистов не выходил 16 раз подряд в полуфинал одного и того же турнира.
За путевку в финал великий Федерер, родившийся в Базеле, сразится с победителем пары Стефанос Циципас - Филип Крайнович.