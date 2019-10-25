Пт, 25.10.2019
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Роджер Федерер установил необычный рекорд

Роджер Федерер

ФОТО: GEORGIOS KEFALAS/EPA

Выигравший на этой неделе свой 1500-й теннисный поединок Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в швейцарском Базеле.

Первоначально в матче 1/4 финала базельского турнира Федерер должен был встретиться с соотечественником, Стэном Вавринкой, но последний из-за травмы от поединка отказался. Выход в полуфинал ознаменовался теннисным рекордом: никогда доселе никто из теннисистов не выходил 16 раз подряд в полуфинал одного и того же турнира.

За путевку в финал великий Федерер, родившийся в Базеле, сразится с победителем пары Стефанос Циципас - Филип Крайнович.

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