Приплыли: у правительства нет денег на перестройку самого опасного перекрестка в Эстонии

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм сказал, что это сплошное разочарование.

«Разочарование уже потому, что мы так далеко продвинулись, что почти уже завершены подготовительные работы и у Департамента шоссейных дорог был конкретный план по объявлению тендера, - говорит он. – Я считаю, что это разочарование не только для горуправы, но и всей команды, которая в Департаменте шоссейных дорог проделала грандиозную работу. Проектирование тоже не было легким, над ним усердно трудились. Также еще вопрос приобретения городом земель, мы туда вложили около полумиллиона евро».

Горуправа и Департамент шоссейных дорог договорились о том, какие участки дороги будет финансировать город, а также о покупке необходимой земли. По мере развития проекта было заключено дополнительное соглашение, согласно которому город должен был профинансировать строительство пешеходного виадука на транспортной развязке Рийа в направлении Выру. Город согласился также оплатить половину стоимости озеленения и декоративного освещения.

В начале октября председатель горсобрания Тарту Ааду Муст и мэр Урмас Клаас попросили в отправленном министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу письме подтверждения, что «строительство такого очень важного как для страны, так и для города Тарту объекта начнется в 2020 году».

Теперь ответ от Таави Ааса получен и в нем говорится, что в соответствии с принципами составления плана обслуживания государственных дорог, объем технического обслуживания и развития дорожной сети будет соответствующим образом изменяться при определении стратегии государственного бюджета на следующий год. Что теперь, когда финансирование, запланированное на обслуживание дорог, отличается от запланированного в прошлом году в плане по обслуживанию дорог, необходимо внести коррективы.

Согласно ответу министра, финансирование обновления круга Рийа будет обсуждаться не позднее следующего года при составлении стратегии государственного бюджета на 2021-2024 годы.