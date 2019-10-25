Приплыли: у правительства нет денег на перестройку самого опасного перекрестка в Эстонии

План Департамента шоссейных дорог объявить о проведении открытого тендера на строительство двухуровневой транспортной развязки круга Рийа в январе следующего года окончательно сошел на нет. Правящий союз Тоомпеа не выделил на это денег, хотя нынешний план по содержанию дорог предусматривает данные работы на предстоящие два года, пишет Tartu Postimees.
Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм сказал, что это сплошное разочарование.
«Разочарование уже потому, что мы так далеко продвинулись, что почти уже завершены подготовительные работы и у Департамента шоссейных дорог был конкретный план по объявлению тендера, - говорит он. – Я считаю, что это разочарование не только для горуправы, но и всей команды, которая в Департаменте шоссейных дорог проделала грандиозную работу. Проектирование тоже не было легким, над ним усердно трудились. Также еще вопрос приобретения городом земель, мы туда вложили около полумиллиона евро».
Горуправа и Департамент шоссейных дорог договорились о том, какие участки дороги будет финансировать город, а также о покупке необходимой земли. По мере развития проекта было заключено дополнительное соглашение, согласно которому город должен был профинансировать строительство пешеходного виадука на транспортной развязке Рийа в направлении Выру. Город согласился также оплатить половину стоимости озеленения и декоративного освещения.
В начале октября председатель горсобрания Тарту Ааду Муст и мэр Урмас Клаас попросили в отправленном министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу письме подтверждения, что «строительство такого очень важного как для страны, так и для города Тарту объекта начнется в 2020 году».
Теперь ответ от Таави Ааса получен и в нем говорится, что в соответствии с принципами составления плана обслуживания государственных дорог, объем технического обслуживания и развития дорожной сети будет соответствующим образом изменяться при определении стратегии государственного бюджета на следующий год. Что теперь, когда финансирование, запланированное на обслуживание дорог, отличается от запланированного в прошлом году в плане по обслуживанию дорог, необходимо внести коррективы.
Согласно ответу министра, финансирование обновления круга Рийа будет обсуждаться не позднее следующего года при составлении стратегии государственного бюджета на 2021-2024 годы.
«Теперь нам нужно немного подумать о том, можем ли мы что-то сделать и что мы будем делать, но если от государства есть четкий сигнал, что на эти деньги нельзя рассчитывать, получить деньги на строительство в следующем году будет нелегко, - говорит Тамм. – Для Южной Эстонии и Тарту этот несомненно опасный перекресток, у которого также проблемы с пропускаемостью, является важнейшим из всех проектов Департамента шоссейных дорог».