Современные правила фигурного катания подверглись жесткой критике

По мнению Поповой, еще 15 лет назад в ее дисциплине ценился творческий подход и оригинальность. Сегодня - большинство программ однотипные.

"Правила сильно нас зажимают. Столько дурацких ограничений! Руку выше головы не подними, осевую не пересекай. Что произойдет страшного, если ее пересечь? Все резко станут лучше кататься? Нет. Посмотрите, какими были танцы лет 10-15 назад: программы были разнотипные, каждая пара работала в своем стиле, постоянно придумывались какие-то креативные элементы, люди постоянно находились в поиске", - рассказала фигуристка в интервью Sport24.

Спортсменка также отметила, что если какая-либо пара попробует разнообразить собственную программу, то получит низкие оценки.

"У кого сейчас можно увидеть рок-н-ролл? Да ни у кого. А если кто-то решится, то сразу окажется в самом низу таблицы. Потому что у большинства будут легкость и непринужденность — то, что сейчас так ценят судьи. Я не говорю, что это плохо", - добавила она.