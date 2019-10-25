Пт, 25.10.2019
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Полиции нужна ваша помощь: пропала 15-летняя Ангелика

15-летняя Ангелика.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Ангелики, которая позавчера вечером не вернулась в детский дом семейного типа в Вильянди.

Ангелика ушла из детского дома семейного типа в среду вечером, 23 октября, персонал тут же сообщил об этом в полицию. Она не взяла с собой мобильный телефон, неизвестно, с кем она и куда она могла отправиться. Девочка и ранее дважды убегала из детского дома семейного типа таким образом, но благодаря внимательным гражданам или полиции ее удавалось найти.

Полицейские пообщались с персоналом воспитательного учреждения, а также проверили различные места, но, к сожалению, безрезультатно.

Ангелика низкого роста и плотного телосложения. У нее русые волосы до плеч с осветленными прядями. Нет информации относительно того, во что она была одета.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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