Пт, 25.10.2019
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  • Полиция: пропавшая 15-летняя Ангелика найдена

Полиция: пропавшая 15-летняя Ангелика найдена

Полицейский автомобиль.

ФОТО: Urmas Luik

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летней Ангелики, которая позавчера вечером не вернулась в детский дом семейного типа в Вильянди.

Полиция сообщила, что местонахождение девушки установлено, с ней все в порядке и она вернулась домой.

Напомним, что Ангелика ушла из детского дома семейного типа в среду вечером, 23 октября, персонал тут же сообщил об этом в полицию. Она не взяла с собой мобильный телефон, было неизвестно, с кем она и куда она могла отправиться. Девочка и ранее дважды убегала из детского дома семейного типа таким образом, но благодаря внимательным гражданам и полиции ее удавалось найти.

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