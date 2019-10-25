Полиция: пропавшая 15-летняя Ангелика найдена

Напомним, что Ангелика ушла из детского дома семейного типа в среду вечером, 23 октября, персонал тут же сообщил об этом в полицию. Она не взяла с собой мобильный телефон, было неизвестно, с кем она и куда она могла отправиться. Девочка и ранее дважды убегала из детского дома семейного типа таким образом, но благодаря внимательным гражданам и полиции ее удавалось найти.