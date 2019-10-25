Американские хакеры атаковали умные дома

Как рассказал глава пострадавшей семьи, атака была организована, когда он и его супруга были на работе. В доме остались няня и полуторагодовалый ребенок пары. Внезапно няня услышала, как к ней обращается неизвестный женский голос. Звук шел из вебкамеры Nest, установленный внутри дома. Пранкер смеялся, затем попросил няню поговорить с ним. Женщина на это не отреагировала, после чего злоумышленник перешел к ругательствам и угрозам: он в грубой форме заявил, что похитит ребенка, если няня продолжит молчать.