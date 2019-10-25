Поломка машины Себастьяна Ожье практически гарантировала исторический титул чемпиона мира для Оття Тянака

Для начала расклад в таблице общего зачета Кубка мира по ралли: лидирует Отть Тянак, набравший 240 очков, на 28 очков отстает Себастьян Ожье, на 41 очко от Оття Тянака отстает замыкающий тройку бельгиец Тьери Нойвиль. До конца чемпионата осталось два ралли: Ралли Каталонии и Ралли Австралии. Победа на этапе может принести гонщику максимально 30 очков, 25 за победу на основном этапе и еще пять за бонусный этап.

Шансы Тянака на досрочную победу и так котировались после победы на Ралли Уэльса как очень высокие, ведь всего лишь два балла больше чем Ожье должен набрать наш раллист, а после инцидента на втором спецучастке кажется, что уже в это воскресенье Отть Тянак впервые станет чемпионом мира.

Что же произошло с Ожье? Проблема возникла у "Ситроена" в рулевой части, а именно поломался усилитель руля. Из-за этого Ожье проиграл 46 секунд на самом длинном, почти сорокакилометровом, спецучастке ралли Каталонии и сейчас находится на 11-м месте, отставая от лидера Тьерри Нойвиля на 44,6 секунды. После первого спецучастка Ожье шел первым, опережая Тянака на две секунды...