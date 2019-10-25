Поломка машины Себастьяна Ожье практически гарантировала исторический титул чемпиона мира Оттю Тянаку

Второй спецучасток ралли Каталонии может стать для Эстонии историческим: француз Себастьян Ожье из-за поломки машины провалил заезд и отстает от нашего пилота на 42 секунды. Такое отставание может обеспечить Тянаку досрочный титул чемпиона мира.
Для начала расклад в таблице общего зачета Кубка мира по ралли: лидирует Отть Тянак, набравший 240 очков, на 28 очков отстает Себастьян Ожье, на 41 очко от Оття Тянака отстает замыкающий тройку бельгиец Тьери Нойвиль. До конца чемпионата осталось два ралли: Ралли Каталонии и Ралли Австралии. Победа на этапе может принести гонщику максимально 30 очков, 25 за победу на основном этапе и еще пять за бонусный этап.
Шансы Тянака на досрочную победу и так котировались после победы на Ралли Уэльса как очень высокие, ведь всего лишь два балла больше чем Ожье должен набрать наш раллист, а после инцидента на втором спецучастке кажется, что уже в это воскресенье Отть Тянак впервые станет чемпионом мира.
Что же произошло с Ожье? Проблема возникла у "Ситроена" в рулевой части, а именно поломался усилитель руля. Из-за этого Ожье проиграл 46 секунд на самом длинном, почти сорокакилометровом, спецучастке ралли Каталонии и сейчас находится на 11-м месте, отставая от лидера Тьерри Нойвиля на 44,6 секунды. После первого спецучастка Ожье шел первым, опережая Тянака на две секунды...
После второго заезда наш спортсмен идет четвертым, уступая Нойвилю около двух секунд. Конечно, осталось еще 14 заездов и бонусный этап, но шансы Ожье догнать и перегнать Тянака, если наш спортсмен не совершит какой-то детской ошибки, не видны даже с микроскопом.