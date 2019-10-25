Министерство проанализирует предложения по дотации для электромобилей

На этой неделе истек срок подачи предложений по дотации. «Планируемая мера дотации для электромобилей многих побудила задуматься. Поступили предложения от советов пропагандировать вместо электромобилей ходьбу пешком до очень детальных содержательных предложений. Благодарим всех, кто выразил свое мнение», - сказала глава отдела по климату Министерства окружающей среды Гетлин Денкс.

Министерство рассмотрит предложения в сотрудничестве с центром экологических инвестиций, Министерством экономики и коммуникаций и другими сторонами. Министерство планирует еще в этом году открыть тур приема заявок.

Министерство окружающей среды с помощью дотации планирует поощрить распространение электромобилей. По сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания электромобили потребляют меньше энергии и тем самым являются более экологичной альтернативой автомобилям, работающим на бензине и дизельном топливе.