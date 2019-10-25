Пт, 25.10.2019
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  • Мужчину, напавшего на детей в школе, приговорили к тюремному заключению
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Мужчину, напавшего на детей в школе, приговорили к тюремному заключению

Насилие в школе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Вируский уездный суд приговорил к трем годам лишения свободы 38-летнего Александра Сикута, который в конце мая этого года применил насилие по отношению к ученикам силламяэской Ваналиннаской основной школы.

Суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, в пятницу, 25 октября, принял решение, по которому Сикут был признан виновным в грубом нарушении общественного порядка, выраженном в том, что 27 мая этого года он пришел в силламяэскую школу с похожим на оружие предметом, передает rus.err.ee.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, постановив, что из них необходимо сразу отбыть семь месяцев. Оставшийся срок лишения свободы в два года и пять месяцев не подлежит исполнению, если только осужденный не совершает новое преступление в течение четырехлетнего испытательного срока, а также будет исполнять требования службы пробации.

В законную силу решение суда пока не вступило, но, как сказал адвокат Сикута Владимир Садеков, оспаривать его нельзя, поскольку процессуальных нарушений не было.

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