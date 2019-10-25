Мужчину, напавшего на детей в школе, приговорили к тюремному заключению

Суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, в пятницу, 25 октября, принял решение, по которому Сикут был признан виновным в грубом нарушении общественного порядка, выраженном в том, что 27 мая этого года он пришел в силламяэскую школу с похожим на оружие предметом, передает rus.err.ee.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, постановив, что из них необходимо сразу отбыть семь месяцев. Оставшийся срок лишения свободы в два года и пять месяцев не подлежит исполнению, если только осужденный не совершает новое преступление в течение четырехлетнего испытательного срока, а также будет исполнять требования службы пробации.